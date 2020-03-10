اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقفه من تأجيل مباريات الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء الطقس الخميس المقبل وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرار بتأجيل الدراسة في البلاد فهل يتم تأجيل مباريات الدوري؟

وتقام يوم الخميس أربع مباريات في الدوري تجمع بين نادي مصر والإنتاج الحربي، حرس الحدود والمصري، مصر المقاصة وأسوان، والاتحاد السكندري والزمالك.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "حتى الآن لا يوجد أي قرار بتأجيل المباريات من جانبنا في ظل إمكانية إقامتها لو كانت الحالة الجوية تسمح بذلك".

وأضاف "أما إذا أصبح من المستحيل إقامة المباريات بسبب العواصف المتوقعة فسيتم تأجيل المباريات".

في السياق ذاته كشف مصدر آخر في اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- بأنه لا يوجد قرار بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري حتى الآن كما أثير في الساعات الأخيرة إذ أنه يقام في الإسكندرية.

وشدد "ما أثير عن تأجيل تلك المباراة بسبب العواصف المتوقعة في الإسكندرية بشكل كبير ليس صحيحا".

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