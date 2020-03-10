اتحاد الكرة يُبرر لـ في الجول إصدار بيان منع حضور الجمهور في الدوري

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 18:57

كتب : عاطف شادي

جماهير الأهلي أمام صن داونز

أصدر اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء بيانا رسميا أعلن فيه منع حضور الجماهير لمباريات الدوري لتفشي فيروس كورونا، بيان قوبل بسخرية نظرا لعدم إقامة اللقاءات بحضورهم من قبل.

وردا على ذلك تحدث وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين لـFilGoal.com قائلا: "أعرف أن البعض سخر من البيان لكن كان يجب علينا إصداره لأن هناك بعض المباريات كانت ستقام بحضور الجمهور بالفعل".

وواصل "اتفقنا مع سلطات الأمن على إقامة المباريات بحضور 5 آلاف متفرج وكانت مباريات الأهلي والزمالك المقبلة ستقام بحضور الجمهور".

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وأردف العطار "لذا وبعد إخطار الأندية بحضور الجمهور كان يجب علينا إصدار البيان بمنع حضور الجمهور لفترة مؤقتة بسبب تفشي فيروس كورونا".

ويواجه الأهلي منافسه سموحة غدا الأربعاء في استاد القاهرة، فيما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري الخميس في ملعب الإسكندرية.

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