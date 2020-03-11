عواد: كنت ألعب في الوحدة السعودي ويحملوني مسؤولية خسارة الإسماعيلي

شدد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك على تحمله للكثير من الضغوط عندما كان لاعبا في الإسماعيلي وذلك قبل الرحيل عن الدراويش والاحتراف ضمن صفوف الوحدة السعودي.

محمد عواد النادي : الزمالك

وقال عواد خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك: "كنت لاعبا في الوحدة السعودي وعندما يتعادل الإسماعيلي في الدوري المصري يخرج مسؤولي النادي لمهاجمتي وهذا أمر غريب جدا".

وأضاف "بعد كل تعثر للإسماعيلي كنت استمع لهجوم بعض المسؤولين في القلعة الصفراء لي وبالتالي تغضب الجماهير مني".

وواصل "تركت فريقا قويا في الإسماعيلي ورحلت للاحتراف في الوحدة السعودي، وبعد العودة وجدت هذا الفريق غير موجود ولا يتبقى منه سوى لاعبان أو ثلاثة فقط، وفي التدريبات وجدت مجموعة لا أعرفها من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "لذلك قررت الرحيل عن النادي وبعد ذلك انضممت لصفوف الزمالك".

وانضم محمد عواد لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من الإسماعيلي.

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