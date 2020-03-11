عواد: كنت ألعب في الوحدة السعودي ويحملوني مسؤولية خسارة الإسماعيلي

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك - نادي مصر

شدد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك على تحمله للكثير من الضغوط عندما كان لاعبا في الإسماعيلي وذلك قبل الرحيل عن الدراويش والاحتراف ضمن صفوف الوحدة السعودي.

محمد عواد

النادي : الزمالك

وقال عواد خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك: "كنت لاعبا في الوحدة السعودي وعندما يتعادل الإسماعيلي في الدوري المصري يخرج مسؤولي النادي لمهاجمتي وهذا أمر غريب جدا".

وأضاف "بعد كل تعثر للإسماعيلي كنت استمع لهجوم بعض المسؤولين في القلعة الصفراء لي وبالتالي تغضب الجماهير مني".

أخبار متعلقة
رسميا - استاد القاهرة يحتضن مبارتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء في الجول يكشف - مباراة مصر وتوجو دون جماهير.. وهذا موقف مباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين مران الزمالك - برنامج تأهيلي خاص من كارتيرون.. راحة لزيزو وعودة حازم إمام أبو جبل: لا أعلم لماذا تعثرت مفاوضات الأهلي لضمي.. فوز الزمالك بالدوري ليس مستحيلا أبو جبل: شيكابالا تصدى لعضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي

وواصل "تركت فريقا قويا في الإسماعيلي ورحلت للاحتراف في الوحدة السعودي، وبعد العودة وجدت هذا الفريق غير موجود ولا يتبقى منه سوى لاعبان أو ثلاثة فقط، وفي التدريبات وجدت مجموعة لا أعرفها من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "لذلك قررت الرحيل عن النادي وبعد ذلك انضممت لصفوف الزمالك".

وانضم محمد عواد لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من الإسماعيلي.

طالع أيضا

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

غيابات بالجملة في قائمة الأهلي ضد سموحة

اتحاد الكرة يرد على "السخرية" من بيان منع الجمهور من حضور الدوري

موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباريات الخميس بسبب الأحوال الجوية

3 اقتراحات لكيفية نهاية الموسم في إيطاليا وتحديد البطل

قرار من كينيا بشأن سفر البعثات الرياضية خارج البلاد

محمد عواد الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيلهما: أحداد لن يلعب لو رفض مرتضى.. وبوطيب لم يتقدم بشكوى دولية ضد الزمالك 6 دقيقة | إفريقيا
عواد: الكرة الجميلة في الإسماعيلي انتهت بنهاية جيل عبد الله السعيد 16 دقيقة | الدوري المصري
في حضور مشجع وحيد.. سوبر إليتشيتش يقود أتالانتا لصعود تاريخي أمام فالنسيا 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عواد: كنت ألعب في الوحدة السعودي ويحملوني مسؤولية خسارة الإسماعيلي 23 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو 0 بطولات.. لايبزج يطيح بـ توتنام ويكتب التاريخ في ليلة الأبطال 37 دقيقة | أوروبا
تقرير: مبابي ليس مصابا بفيروس كورونا ساعة | دوري أبطال أوروبا
وزارة الرياضة لـ في الجول: صبحي وافق على استضافة البطولة الودية للمنتخبات الأولمبية ساعة | مصر
سلة - الأهلي يفوز على الجزيرة وانتصار آخر يفصله عن نهائي الدوري ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك