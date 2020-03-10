رفض طلب محامي رونالدينيو بوضعه تحت الإقامة الجبرية

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 22:59

كتب : FilGoal

رونالدينيو وجواز السفر المزور

سيظل رونالدينيو في السجن بعدما فشل محاميه في محاولة إقناع السلطات لوضعه تحت الإقامة الجبرية.

ويواجه رونالدينيو عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 بسبب تزوير جواز سفره أثناء السفر إلى باراجواي.

وعرض محامو رونالدينيو سند ملكية كبطاقة خروج من السجن للاعب كرة القدم السابق في الجلسة، لكن القاضي رفض إذ رأى أن خروج اللاعب للإقامة الجبرية قد لا يعني استكمال التحقيقات.

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ويتواجد رونالدينيو رفقة شقيقه روبرتو في سجن يضم 192 سجينا.

ينظم السجن الذي يستضيف رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية في باراجوي بطولة لكرة القدم تنطلق يوم الإثنين المقبل.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية أن السجن الذي يقيم فيه رونالدينيو في باراجوي ينظم بطولة كرة القدم بشكل شبه منتظم، وليس مستبعدا مشاركة بطل مونديال 2002.

وقال بلاس فيرا مأمور السجن لصحيفة "إكسترا" البرازيلية: "لا نتوقع مشاركة رونالدينيو، لكننا نتمنى حضوره".

وتقام البطولة بمشاركة 194 سجينا يتم تقسيمهم إلى 10 فرق، وتنطلق يوم الإثنين المقبل.

وأشار مأمور السجن إلى أن رونالدينيو يستمتع بوقته خلال الفترة التي يقضيها هناك.

وأوضح في حوار تليفزيوني "رونالدينيو في حالة معنوية جيدة، ودائما يضحك مثلما نراه في التليفزيون".

وتحتوي زنزانة أفضل لاعب في العالم عامي 2004 و2005 على تليفزيون ومروحة ويحصل على طعام من خارج السجن، وتم عزله عن باقي السجناء.

كما زار كارلوس جامارا قائد منتخب باراجوي السابق رونالدينيو في السجن رفقة عدد من اللاعبين السابقين.

وأعلنت وزارة الداخلية المحلية القبض على رونالدينيو (39 عاما) وشقيقه روبرتو مساء الأربعاء في منتجع يملكه نيلسون بيلوتي الذي دعاهما للحضور إلى باراجواي.

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