رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يجيب: لماذا لم يمنع المصافحة بالدوري.. وهل ينتقل كورونا بالاحتكاك

منع الدوري الإنجليزي المصافحة بين لاعبيه قبل المباريات فلماذا لم يحدث المثل في نظيره المصري؟

أجاب محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـFilGoal.com: "اللاعب قبل أن يخوض المباراة يجب أن يكون معافى صحيا تماما فإن عانى أي شخص من إصابة عادية بالأنفلونزا فهو لن يصل للملعب من الأساس".

وتابع "كما أن مباريات كرة القدم تُقام في مكان مفتوح وليس مغلق لينتقل الفيروس بسهولة".

وأكمل "كل بلد تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة وفقا لها، لكن الأهم هو منع الاحتضان والقبلات أثناء إلقاء التحية".

وواصل رئيس اللجنة الطبية حديثه "اللاعبون يقومون بالاستحمام بشكل مستمر والفيروس ينتقل عن طريق تواجده على الأسطح الصلبة حيث يظل ماكثا عليها لست ساعات أو أكثر مثل الأبواب أو المكاتب".

وأردف "لذا فإن اللاعبين يغسلون أيديهم بشكل مستمر ما يعني أنه لو لمس أي شيء به الفيروس وغسل يديه فهو لن ينقله للاعب آخر".

وأضاف محمد سلطان "ما أود قوله إننا نعمل كذلك على توفير "جل" وكمامات للاعبين حال سفرهم خارج مصر لحمايتهم".

وبسؤاله هل ينتقل كورونا عن طريق الاحتكاك بين اللاعبين في المباريات خاصة إن كان أحدهم حاملا للفيروس دون أن تظهر عليه الأعراض أجاب "الفيروس ينتقل من الجهاز التنفسي والاحتكاك لا يكون بالاحتضان المباشر".

وأضاف "اللاعبون يتدربون دائما ويتناولون طعاما صحيا لذا من المفترض أن مناعتهم قوية للغاية، في رأيي أن اللعب لا ينقل المرض".

وواصل "82% من المصابين بالفيروس تعافوا منه، من توفي هم كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة وهذا لا يتوافر بين اللاعبين".

واتم رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة حديثه "لا داعي للذعر نحن نتعامل يوميا مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ونتبع الإجراءات المطلوبة دائما حفاظا على اللاعبين".

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