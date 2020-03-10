رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يجيب: لماذا لم يمنع المصافحة بالدوري.. وهل ينتقل كورونا بالاحتكاك

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 22:06

كتب : رامي جمال

الكورونا والكرة المصرية

منع الدوري الإنجليزي المصافحة بين لاعبيه قبل المباريات فلماذا لم يحدث المثل في نظيره المصري؟

أجاب محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـFilGoal.com: "اللاعب قبل أن يخوض المباراة يجب أن يكون معافى صحيا تماما فإن عانى أي شخص من إصابة عادية بالأنفلونزا فهو لن يصل للملعب من الأساس".

وتابع "كما أن مباريات كرة القدم تُقام في مكان مفتوح وليس مغلق لينتقل الفيروس بسهولة".

أخبار متعلقة
مجموعة مصر - وزارة الرياضة الكينية تمنع رسميا سفر أي من بعثاتها خارج البلاد بسبب كورونا الاتحاد التوجولي لـ في الجول: قد نطلب تأجيل لقاء مصر في حالة وحيدة اتحاد الكرة يُبرر لـ في الجول إصدار بيان منع حضور الجمهور في الدوري اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقفه من تأجيل مباريات الخميس

وأكمل "كل بلد تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة وفقا لها، لكن الأهم هو منع الاحتضان والقبلات أثناء إلقاء التحية".

وواصل رئيس اللجنة الطبية حديثه "اللاعبون يقومون بالاستحمام بشكل مستمر والفيروس ينتقل عن طريق تواجده على الأسطح الصلبة حيث يظل ماكثا عليها لست ساعات أو أكثر مثل الأبواب أو المكاتب".

وأردف "لذا فإن اللاعبين يغسلون أيديهم بشكل مستمر ما يعني أنه لو لمس أي شيء به الفيروس وغسل يديه فهو لن ينقله للاعب آخر".

وأضاف محمد سلطان "ما أود قوله إننا نعمل كذلك على توفير "جل" وكمامات للاعبين حال سفرهم خارج مصر لحمايتهم".

وبسؤاله هل ينتقل كورونا عن طريق الاحتكاك بين اللاعبين في المباريات خاصة إن كان أحدهم حاملا للفيروس دون أن تظهر عليه الأعراض أجاب "الفيروس ينتقل من الجهاز التنفسي والاحتكاك لا يكون بالاحتضان المباشر".

وأضاف "اللاعبون يتدربون دائما ويتناولون طعاما صحيا لذا من المفترض أن مناعتهم قوية للغاية، في رأيي أن اللعب لا ينقل المرض".

وواصل "82% من المصابين بالفيروس تعافوا منه، من توفي هم كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة وهذا لا يتوافر بين اللاعبين".

واتم رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة حديثه "لا داعي للذعر نحن نتعامل يوميا مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ونتبع الإجراءات المطلوبة دائما حفاظا على اللاعبين".

طالع أيضا

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

غيابات بالجملة في قائمة الأهلي ضد سموحة

اتحاد الكرة يرد على "السخرية" من بيان منع الجمهور من حضور الدوري

موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباريات الخميس بسبب الأحوال الجوية

3 اقتراحات لكيفية نهاية الموسم في إيطاليا وتحديد البطل

قرار من كينيا بشأن سفر البعثات الرياضية خارج البلاد

كورونا في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يجيب: لماذا لم يمنع المصافحة بالدوري.. وهل ينتقل كورونا بالاحتكاك 15 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في أوروبا - فالنسيا (0)-(1) أتالانتا.. لايبزج (1)-(0)توتنام .. هدف ألماني جديد 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رسميا - استاد القاهرة يحتضن مبارتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء 34 دقيقة | الدوري المصري
حوار - ياسر إبراهيم: أحلم بالتتويج بالأبطال.. والدوري ما زال في الملعب فالموسم الماضي مثال ساعة | الدوري المصري
تشكيل #ليلة_الأبطال – كوكلين في دفاع فالنسيا.. وجوميز يقود هجوم أتالانتا ساعة | أوروبا
مؤتمر أرتيتا: لم أتحدث مع جوارديولا.. أعرف ما يريد سيتي تطبيقه لكنني أريد الفوز ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - مورا يقود الهجوم ضد لايبزج.. وخماسي دفاعي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سيميوني: اللعب في أنفيلد دون جماهير لن يكون عادلا لـ ليفربول ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك