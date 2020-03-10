مؤتمر سيميوني: اللعب في أنفيلد دون جماهير لن يكون عادلا لـ ليفربول

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 21:00

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني

يتمنى دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، عدم غياب الجماهير عن مواجهته المصيرية أمام ليفربول.

أتليتكو الإسباني يحل ضيفا على ليفربول الإنجليزي في ملعب أنفيلد، بإياب دور لـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وصرّح سيميوني في المؤتمر الصحفي: "سنواجه فريقا عظيما مثلما برهن على ذلك منذ حضور مدربه. إنه فريق لديه خيارات متنوعة، ولذا علينا القيام بمجهود كبير لمنافسته".

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وأضاف: "سنحاول أخذ المباراة إلى المناطق التي يمكننا إضرارهم فيها، بالطبع سنلحق بهم الضرر".

وعن ذكريات العام الماضية السيئة بالخروج أمام يوفنتوسك "في تورينو لم نلعب ولم نتنافس، أما غدا فسنحاول التأهل إلى الدور المقبل".

ورفض سيميوني الكشف عن حالة مهاجمه ألفارو موراتا الذي تحوم الشكوك حول مشاركته: "سنرى حالة موراتا في التدريبات، لكني لدي في رأسي ما يكفي من الأفكار".

ويرى سيميوني أن غياب أليسون بيكر لن يؤثر على ليفربول: "أدريان حارس عظيم، لقد لعب بقوة طوال السنوات الماضية".

وأكمل: "لم أزر أنفيلد كلاعب أو كمدرب، لم أحظ بفرصة اللعب في هذا الملعب الرائع".

وتحدث سيميوني عن فيروس كورونا وتأثيره على كرة القدم: "لسنا في موضع يسمح لنا اتخاذ القرارات، علينا فقط أن نفعل الأفضل للعالم".

وعن التكهنات بإمكانية غياب الجمهور عن مباراة أنفيلد لو ازداد الوضع سوءا في إنجلترا: "أتمنى ألا يغيب الجمهور عن المباراة، لن يكون ذلك عادلا لـ ليفربول. فجماهيرنا ساندتنا في الذهاب، ".

وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بالخوف من انتقال العدوى إلى أفراد فريقه، أجاب: "نشعر تماما كما تشعرون".

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