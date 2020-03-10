"أريد الفوز بأسلوب".. رسميا - سامباولي مديرا فنيا لـ أتليتكو مينيرو

تولي الأرجنتيني خورخي سامباولي مهمته التدريبية الثانية في البرازيل بتدريب أتليتكو مينيرو عقب تجربته مع سانتوس الموسم الماضي.

سامباولي قال أنه سيظل وفيا لأسلوبه الهجومي في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "سنقدم مباريات هجومية، سنحاول أن نكون بطل الرواية ضد أي فريق وفي أي ملعب".

وتابع "لا أخاف وهذا ما يميزني وأتي بي إلى هنا، لا فوز بالفوز، بل أريد الفوز بأسلوب وهو ما آمل أن أحققه هنا".

🐔👊🏼 ¡BIENVENIDO, SAMPAOLI! O treinador é apresentado à imprensa na Cidade do #Galo. pic.twitter.com/alOqf8pYTF — Atlético (@Atletico) March 9, 2020

وأضاف "علينا أن نقنع ونمتع الجميع، لا أحد توقع أن يصل سانتوس لما وصل إليه، علينا أن نكون أذكياء".

سامباولي درب سانتوس الموسم الماضي وقاد الفريق الأبيض والأسود لوصافة الدوري البرازيلي خلف فلامنجو بل وتفوق على البطل في الجولة الختامية برباعية نظيفة.

ولم يتفق سامباولي مع سانتوس على تجديد التعاقد ليرتبط بالعودة للتدريب في إسبانيا وبالميراس البرازيلي.

وتولي خورخي تدريب إشبيلية الإسباني ومنتخبي تشيلي والأرجنتيني سابقا.

ويحتل أتليتكو مينيرو المركز الرابع في ترتيب مسابقة ولاية مينيرو والذي تقام قبل بداية الموسم في الدوري البرازيلي.

واحتل مينيرو الموسم الماضي المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري البرازيلي.

وودع الفريق بطولة كوبا سود أمريكانا من الدور الأول بالخسارة من يونيون سانتا فيه الأرجنتين بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

video:1

اقرأ أيضا:

مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال بدون جماهير

هل تقام مباريات الدوري الإسباني دون جماهير

" شيكابالا تصدى لعضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي"

اتحاد رياضي مصري يجمد النشاط المحلي

إيطاليا تعلن إيقاف الدوري