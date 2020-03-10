إي إس بي إن: سواريز قد يتعافى قبل الموعد المتوقع

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

سواريز - برشلونة - إسبانيول

تلقى برشلونة أنباءً سعيدة، بتحسُن حالة لاعبه المصاب لويس سواريز، وإمكانية تعافيه قبل الموعد المحدد.

سواريز (33 عاما) خضع لجراحة في الركبة بشهر يناير الماضي، سيغيب على إثرها لأربعة أشهر.

لكن شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية، أفادت أن سواريز بات قادرا على الركض والقيام ببعض التدريبات باستخدام الكرة.

أخبار متعلقة
بارتوميو: 6 ملايين يورو خسائر لـ برشلونة بسبب كورونا رسميا - مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال بدون جماهير بسبب فيروس كورونا سكرتير الرياضة في كتالونيا: مباراة برشلونة ونابولي يجب أن تلعب بدون جماهير موندو ديبورتيفو: ليفربول سيواجه منافسة قوية من برشلونة على تيمو فيرنر

ولذا من المتوقع أن يصير متاحا للانضمام لقائمة برشلونة قبل حلول شهر مايو، في منتصف أبريل تحديدا.

ولعب سواريز 23 مباراة هذا الموسم قبل إصابته، سجل خلالها 14 هدفا.

وعانى برشلونة من أزمة هجومية في الأفراد، بإصابة الثنائي سواريز، وعثمان ديمبيلي حتى نهاية الموسم، وبيع كارليس بيريز في سوق الانتقالات الشتوية إلى روما.

ليضطر برشلونة إلى شراء الدنماركي مارتن برايثوايت من ليجانيس في فبراير الماضي بصفقة استثنائية بعد موافقة رابطة الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارده ريال مدريد.

اقرأ أيضا:

مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال بدون جماهير

هل تقام مباريات الدوري الإسباني دون جماهير

" شيكابالا تصدى لعضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي"

اتحاد رياضي مصري يجمد النشاط المحلي

إيطاليا تعلن إيقاف الدوري

برشلونة لويس سواريز
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار - ياسر إبراهيم: أحلم بالتتويج بالأبطال.. والدوري ما زال في الملعب فالموسم الماضي مثال 2 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل #ليلة_الأبطال – كوكلين في دفاع فالنسيا.. وجوميز يقود هجوم أتالانتا 7 دقيقة | أوروبا
مؤتمر أرتيتا: لم أتحدث مع جوارديولا.. أعرف ما يريدون تطبيقه لكنني أريد الفوز 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - مورا يقود الهجوم ضد لايبزج.. وخماسي دفاعي 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سيميوني: اللعب في أنفيلد دون جماهير لن يكون عادلا لـ ليفربول 21 دقيقة | أوروبا
بسيوني: طلائع الجيش خسر نقطتين.. والـ VAR يعيد العدالة المفقودة في الدور الأول 27 دقيقة | الدوري المصري
من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا 37 دقيقة | مصر
"أريد الفوز بأسلوب".. رسميا - سامباولي مديرا فنيا لـ أتليتكو مينيرو 40 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك