إي إس بي إن: سواريز قد يتعافى قبل الموعد المتوقع

تلقى برشلونة أنباءً سعيدة، بتحسُن حالة لاعبه المصاب لويس سواريز، وإمكانية تعافيه قبل الموعد المحدد.

سواريز (33 عاما) خضع لجراحة في الركبة بشهر يناير الماضي، سيغيب على إثرها لأربعة أشهر.

لكن شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية، أفادت أن سواريز بات قادرا على الركض والقيام ببعض التدريبات باستخدام الكرة.

ولذا من المتوقع أن يصير متاحا للانضمام لقائمة برشلونة قبل حلول شهر مايو، في منتصف أبريل تحديدا.

ولعب سواريز 23 مباراة هذا الموسم قبل إصابته، سجل خلالها 14 هدفا.

وعانى برشلونة من أزمة هجومية في الأفراد، بإصابة الثنائي سواريز، وعثمان ديمبيلي حتى نهاية الموسم، وبيع كارليس بيريز في سوق الانتقالات الشتوية إلى روما.

ليضطر برشلونة إلى شراء الدنماركي مارتن برايثوايت من ليجانيس في فبراير الماضي بصفقة استثنائية بعد موافقة رابطة الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارده ريال مدريد.

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