بيان رسمي - اجراءات جديدة من برشلونة لمكافحة فيروس كورونا

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا بالقرارات التي اتخذها لبعض الإجراءات التي سيطبقها في الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرر برشلونة منع حضور الجماهير لأي مباراة على المستويات العمرية في النادي لمدة أسبوعين.

وجاء بيان برشلونة كالآتي:

1- على مدار الأسبوعين المقبلين على الأقل سيتم لعب جميع المباريات على كافة المستويات سواء المحترفين أو الهواة أو الشباب دون حضور جماهير، وسيرد النادي جميع حاملي التذاكر لهذه الأحداث التي تأثرت بهذه الإجراءات وأيضا كل الجماهير التي تحملت تكاليف السفر إلى مايوركا.

2- قرر النادي أيضا إلغاء بطولة كأس العالم للأكاديميات في برشلونة والتي كان مقررا لها في شهر أبريل المقبل، كما قرر النادي أيضا إلغاء أنشطة أكاديمية برشلونة في الصين واليابان والأردن ودبي والكويت وأيضا بعض الأحداث المتعلقة بالأكاديمية في برشلونة، وذلك بناء على نصيحة من السلطات الصحية المحلية.

3- تم إلغاء جميع الرحلات الخارجية لفرق الشباب للبطولات والمباريات الودية خلال شهري مارس وأبريل.

4- قرر النادي أيضا إلغاء جميع الأنشطة الاجتماعية المتعلقة بكرة القدم التي ستقام شهر مارس الجاري مثل حدث التقاط صور الأولاد والبنات مع فريق برشلونة الأول وأيضا مشروع برشلونة للأبطال الذي يكافئ العديد من لاعبي فرق الناشئين بفرصة لمرافقة لاعبي الفريق الأول أثناء دخول المباريات.

5- تم تأجيل كافة الأحداث المتعلقة باليوم العالمي للمرأة وتم تأجيل زيارة اللاعبين إلى المستشفيات.

6- على مستوى النادي ستستمر باقي الأنشطة بشكل طبيعي على الرغم من مطالبة الموظفين باتباع إجراءات النظافة الوقائية.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قررت إيقاف الحضور الجماهيري للمباريات بداية من الجمعة المقبل ولمدة أسبوعين.

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