الاتحاد التوجولي لـ في الجول: قد نطلب تأجيل لقاء مصر في حالة وحيدة

كشف بيري لامادوكو سكرتير الاتحاد التوجولي لكرة القدم موقفهم من إمكانية تأجيل لقاء منتخب بلاده أمام مصر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويلعب منتخب مصر ضد توجو يومي 26 و29 من شهر مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وتحدث سكرتير الاتحاد التوجولي لـFilGoal.com: "الحالة حتى الآن مستقرة لدينا في توجو بشأن تفشي الفيروس".

وواصل "نتابع الوضع في إفريقيا ومدى انتشار الفيروس وإن لزم الأمر سنطلب من الاتحاد الإفريقي تأجيل المباراتين ضد مصر حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير".

وعن طلب الاتحاد الكيني تأجيل مواجهتي جزر القمر وهما يلعبان في ذات المجموعة السابعة قال: "بالتأكيد الاتحاد الكيني لديه الحق في طلب التأجيل والأمر يعود لتقديرهم لخطورة الموقف".

وشدد "كذلك إن رغب الاتحاد المصري في مواجهتنا بدون حضور جماهيري أو طلب تأجيلها فلا يوجد أي أزمة لدينا".

يذكر أن نيك ميونداو رئيس الاتحاد الكيني كشف لـFilGoal.com بتقدمه بطلب للاتحاد الإفريقي لتأجيل مباراتي جزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

ذلك قبل أن تصدر وزارة الرياضة والثقافة الكينية قرار رسميا بمنع سفر أي بعثة رياضية خارج البلاد لتفشي فيروس كورونا.

طالع أيضا

غيابات بالجملة في قائمة الأهلي ضد سموحة

اتحاد الكرة يرد على "السخرية" من بيان منع الجمهور من حضور الدوري

موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباريات الخميس بسبب الأحوال الجوية

3 اقتراحات لكيفية نهاية الموسم في إيطاليا وتحديد البطل

قرار من كينيا بشأن سفر البعثات الرياضية خارج البلاد