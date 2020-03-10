قائمة بيراميدز - 22 لاعبا لمواجهة إنبي

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه لمواجهة نادي انبي في بداية مشوار الفريق بالدور الثاني للدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي إنبي في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في الدوري.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور.

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - محمد حمدي - طارق طه.

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - عمر العيوني - محمد فتحي - عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمد فاروق.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، ويأتي إنبي في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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