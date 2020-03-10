قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 19:10

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

صورة جماعية لفريق الأهلي

ظهر العربي بدر لاعب فريق الشباب في الأهلي لأول مرة في قائمة فريقه لمواجهة سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة الـ18 من الدوري المصري على استاد القاهرة مساء غدا الأربعاء.

واصطحب ريني فايلر المدير الفني للأهلي 18 لاعبا، من بينهم 3 حراس مرمى.

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واستبعد فايلر العديد من اللاعبين للحصول على راحة من بينهم علي معلول ومحمود متولي.

كما عاد الظهير الأيسر محمود وحيد للظهور في قائمة الأهلي.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور - العربي بدر.

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.

ويغيب للإيقاف كل جونيور أجايي وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما يغيب الأنجولي جيرالدو للإصابة. واستمرار غياب رمضان صبحي للتأهيل.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع بـ24 نقطة.

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