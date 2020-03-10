مدرجات خاوية في إيطاليا = إيقاف ثنائي إنتر وجنوى

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 19:04

كتب : FilGoal

جوران بانديف - ميلان - جنوى

قررت لجنة الانضباط في الدوري الإيطالي إيقاف الحارسين دانييلي باديلي لاعب إنتر وفديريكو ماركيتي حارس جنوى مباراة واحدة للاعتراض على قرارت الحكام.

طرد الثنائي يأتي وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" في ظل إقامة المباريات دون جماهير ما ساعد الحكام على الاستماع لاعتراضات اللاعبين على مقاعد البدلاء بكل سهولة.

وتعرض الثنائي للطرد في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي من على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة
رسميا - اللجنة الأولمبية الإيطالية تعلن إيقاف كل الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا رغم الموسم التاريخي.. إنزاجي يطالب بإيقاف المسابقات الإيطالية بسبب كورونا فريق إيطالي يعلن وقف التدريبات ومقاطعة المباريات بسبب كورونا يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بقمة صامتة أمام إنتر

باديلي حارس إنتر عاد لمقاعد البدلاء عقب عودة السلوفيني سمير هاندانوفيتش أثناء مواجهة يوفنتوس وتعرض للطرد والإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف يورو.

شارك باديلي في 6 مباريات مع إنتر الموسم الجاري تلقت شباكه 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

فيما تعرض ماركيتي للطرد بعدما صرخ في وجه الحكم الرابع في المباراة التي شهدت فوز جنوى على ميلان بنتيجة 2-1 على ملعب سان سيرو، والإيقاف لمباراة واحدة وغرامة قدرها 10 آلاف يورو.

ولم يشارك ماركيتي الموسم الجاري في أي مباراة بقميص الفريق الجريفوني.

اقرأ أيضا:

كينيا تمنع سفر بعثاتها الرياضية

بيان من اللجنة الأولمبية عن النشاط الرياضي في مصر

بيان من اتحاد الكرة بسبب كورونا

فرمان قوي من الاتحاد الإسباني بسبب كورونا

كينيا تطلب تأجيل مواجهتي جزر القُمر

في إيطاليا جنوى إنتر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار - ياسر إبراهيم: أحلم بالتتويج بالأبطال.. والدوري ما زال في الملعب فالموسم الماضي مثال 2 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل #ليلة_الأبطال – كوكلين في دفاع فالنسيا.. وجوميز يقود هجوم أتالانتا 7 دقيقة | أوروبا
مؤتمر أرتيتا: لم أتحدث مع جوارديولا.. أعرف ما يريدون تطبيقه لكنني أريد الفوز 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - مورا يقود الهجوم ضد لايبزج.. وخماسي دفاعي 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سيميوني: اللعب في أنفيلد دون جماهير لن يكون عادلا لـ ليفربول 21 دقيقة | أوروبا
بسيوني: طلائع الجيش خسر نقطتين.. والـ VAR يعيد العدالة المفقودة في الدور الأول 27 دقيقة | الدوري المصري
من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا 37 دقيقة | مصر
"أريد الفوز بأسلوب".. رسميا - سامباولي مديرا فنيا لـ أتليتكو مينيرو 39 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك