مدرجات خاوية في إيطاليا = إيقاف ثنائي إنتر وجنوى

قررت لجنة الانضباط في الدوري الإيطالي إيقاف الحارسين دانييلي باديلي لاعب إنتر وفديريكو ماركيتي حارس جنوى مباراة واحدة للاعتراض على قرارت الحكام.

طرد الثنائي يأتي وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" في ظل إقامة المباريات دون جماهير ما ساعد الحكام على الاستماع لاعتراضات اللاعبين على مقاعد البدلاء بكل سهولة.

وتعرض الثنائي للطرد في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي من على مقاعد البدلاء.

باديلي حارس إنتر عاد لمقاعد البدلاء عقب عودة السلوفيني سمير هاندانوفيتش أثناء مواجهة يوفنتوس وتعرض للطرد والإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف يورو.

شارك باديلي في 6 مباريات مع إنتر الموسم الجاري تلقت شباكه 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

فيما تعرض ماركيتي للطرد بعدما صرخ في وجه الحكم الرابع في المباراة التي شهدت فوز جنوى على ميلان بنتيجة 2-1 على ملعب سان سيرو، والإيقاف لمباراة واحدة وغرامة قدرها 10 آلاف يورو.

ولم يشارك ماركيتي الموسم الجاري في أي مباراة بقميص الفريق الجريفوني.

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