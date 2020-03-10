اجتماع بين الجنانيني وصبحي السكرتير العام الجديد لـ كاف

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمغربي عبدالمنعم باه سكرتير عام الاتحاد الإفريقي، وبحضور كل من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأنطوني بافلو نائب السكرتير العام، والسيدة أشطا صالح مديرة الشؤون القانونية، ومروة حسام مديرة الموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم .

وتناول الاجتماع دعم الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة أنشطة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكذلك تفعيل إتفاقية مقر الاتحاد.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي آخر خلال خمسة عشر يوما، يضم وفدا من وزارة الرياضة، ووفدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يهدف إلى تسهيل كافة الأمور المتعلقة بدعم أنشطة الاتحاد.

وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة على تقديم كامل الدعم للاتحاد من أجل تطوير كرة القدم الإفريقية، مع توفير كافة التسهيلات وإزالة العقبات التي من الممكن ان تحول دون تحقيق هذا التطوير.

وأضاف صبحي أن الدولة المصرية تدعم كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي بعد توقيع عقد المقر الجديد، لافتا إلى أن مصر هي الداعم الأكبر لكل الاتحادات الإفريقي في مختلف الرياضات.

وفي المقابل أعرب سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بهذا الدعم من قبل وزارة الشباب والرياضة، موضحا أن نجاح البطولات الإفريقية التي أقيمت في مصر قد فاقت النجاح المتوقع بعد تنظيمها لبطولة الأمم الإفريقية رقم ٣٢ للكبار، وبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي فاز بها المنتخب المصري، وكذلك مسابقة الأفضل في إفريقيا التي أقيمت في مدينة الغردقة.

واختتم "عبدالمنعم باه" بتقديم الشكر لوزير الرياضة، على تسهيل إقامة كافة موظفي الاتحاد الإفريقي، وبما تتضمنه اتفاقية المقر والدعم الحكومي الكبير للاتحاد.

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