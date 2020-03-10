اجتماع بين الجنانيني وصبحي السكرتير العام الجديد لـ كاف

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 18:58

كتب : عاطف شادي

وزير الرياضة والجنانيني وعبد المنعم باه سكرتير الكاف

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمغربي عبدالمنعم باه سكرتير عام الاتحاد الإفريقي، وبحضور كل من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأنطوني بافلو نائب السكرتير العام، والسيدة أشطا صالح مديرة الشؤون القانونية، ومروة حسام مديرة الموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم .

وتناول الاجتماع دعم الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة أنشطة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكذلك تفعيل إتفاقية مقر الاتحاد.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي آخر خلال خمسة عشر يوما، يضم وفدا من وزارة الرياضة، ووفدا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يهدف إلى تسهيل كافة الأمور المتعلقة بدعم أنشطة الاتحاد.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقفه من تأجيل مباريات الخميس مجموعة مصر - وزارة الرياضة الكينية تمنع رسميا سفر أي من بعثاتها خارج البلاد بسبب كورونا الاتحاد العربي يعلن تعليمات خاصة لنصف نهائي بطولة الأندية.. لا لحضور الجماهير الإسماعيلي: المحمدي وفخر الدين بن يوسف خارج لقاء الرجاء

وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة على تقديم كامل الدعم للاتحاد من أجل تطوير كرة القدم الإفريقية، مع توفير كافة التسهيلات وإزالة العقبات التي من الممكن ان تحول دون تحقيق هذا التطوير.

وأضاف صبحي أن الدولة المصرية تدعم كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي بعد توقيع عقد المقر الجديد، لافتا إلى أن مصر هي الداعم الأكبر لكل الاتحادات الإفريقي في مختلف الرياضات.

وفي المقابل أعرب سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بهذا الدعم من قبل وزارة الشباب والرياضة، موضحا أن نجاح البطولات الإفريقية التي أقيمت في مصر قد فاقت النجاح المتوقع بعد تنظيمها لبطولة الأمم الإفريقية رقم ٣٢ للكبار، وبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي فاز بها المنتخب المصري، وكذلك مسابقة الأفضل في إفريقيا التي أقيمت في مدينة الغردقة.

واختتم "عبدالمنعم باه" بتقديم الشكر لوزير الرياضة، على تسهيل إقامة كافة موظفي الاتحاد الإفريقي، وبما تتضمنه اتفاقية المقر والدعم الحكومي الكبير للاتحاد.

اقرأ أيضا:

كينيا تمنع سفر بعثاتها الرياضية

بيان من اللجنة الأولمبية عن النشاط الرياضي في مصر

بيان من اتحاد الكرة بسبب كورونا

فرمان قوي من الاتحاد الإسباني بسبب كورونا

كينيا تطلب تأجيل مواجهتي جزر القُمر

الاتحاد الإفريقي عمرو الجنانيني أشرف صبحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرجات خاوية في إيطاليا = إيقاف ثنائي إنتر وجنوى 5 دقيقة | أوروبا
اجتماع بين الجنانيني وصبحي السكرتير العام الجديد لـ كاف 10 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة يُبرر لـ في الجول إصدار بيان منع حضور الجمهور في الدوري 12 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - الأولمبي يحقق أول فوز مع ساري.. والغزل يقهر دمنهور في قمة بحري 23 دقيقة | مصر
رئيس رابطة الأندية يحدد كيف ينتهي الموسم في إيطاليا 35 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقفه من تأجيل مباريات الخميس 39 دقيقة | الدوري المصري
بارتوميو: 6 ملايين يورو خسائر لـ برشلونة بسبب كورونا 45 دقيقة | أوروبا
قائمة الأرجنتين – حضور ميسي.. وغياب إيكاردي وكوريّا ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك