في الدرجة الثانية - الأولمبي يحقق أول فوز مع ساري.. والغزل يقهر دمنهور في قمة بحري

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 18:45

كتب : رضا السنباطي

بلدية المحلة - غزل المحلة

فاز غزل المحلة على ضيفه ألعاب دمنهور، في قمة مباريات الجولة 17 لمجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.

وسجل هاني عادل هدف المباراة الوحيد لأبناء الغربية في الدقيقة 76.

ليرفع غزل المحلة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، ويقلّص الفارق مع ألعاب دمنهور المتصدر إلى نقطة واحدة بعد تجمُد رصيد الأخير عند 33 نقطة.

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وتعادل دكرنس أمام ضيفه فاركو بهدفين لكل طرف.

سجّل لـ فاركو علي بهيج من ركلة جزاء، وأحمد زغلول. فيما سجّل إبراهيم سليمان، وعادل أدهم لـ دككرنس.

ليرفع فاركو رصيده إلى 32 نقطة ويفوّت فرصة اعتلاء الصدارة، فيما رفع دكرنس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس.

وفاز المنصورة على مضيفه بيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

سجّل أحمد هريسة هدفين للمنصورة، فيما أضاف زميله محمد رضا هدفا ثالثا. بينما سجّل أحمد هاشم هدف بيلا الوحيد.

ليرفع المنصورة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع. ويتجمّد رصيد بيلا عند 5 نقاط في المركز 11 –قبل الأخير- دون أي فوز.

وفاز أبو قير للأسمدة على مضيفه مالية كفر الزيات بهدفين دونرد.

محمد عبد الله، ورامز زيدان سجلا هدفي أبو قير للأسمدة.

ليرفع أبو قير رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، ويتجمّد رصيد مالية كفر الزيات عند 5 نقاط في المركز 12 –الأخير- دون أي انتصار.

وحقق أحمد ساري المدير الفني للأولمبي فوزه الأول مع الفريق السكندري العريق، بانتصاره على ضيفه بلدية المحلة بهدف دون رد، سجّله أحمد صالح.

ليرفع الأولمبي رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، ويتجمّد رصيد بلدية المحلة عند 22 نقطة في المركز الثامن.

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