بارتوميو: 6 ملايين يورو خسائر لـ برشلونة بسبب كورونا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 18:24

كتب : زكي السعيد

جوسيب ماريا بارتوميو - برشلونة

صرّح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أن غياب الجماهير عن مباريات فريقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

برشلونة يواجه نابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم 18 مارس المقبل، دون جماهير.

كما يلعب الجولتين المقبلتين في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا، وليجانيس، دون جماهير.

وصرّح بارتوميو: "نشعر بأسف شديد للجماهير وعالم كرة القدم، لكن علينا التحلي بالمسؤولية".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية": "أردنا اللعب أمام جماهيرنا، لكن الحكومة أعلنت منع حضور الجماهير في مباريات الدوري".

وأكمل: "لاعبو نابولي سيصلون في أمان رغم إلغاء رحلات الطيران".

وأوضح: "الأولوية للصحة العامة".

وأتم: "الخسائر الاقتصادية للنادي ستقدَر بـ6 ملايين يورو".

ووصلت حالات الإصابة في إسبانيا بفيروس كورونا إلى 1622 حالة، فيما توفي 35 شخصا.

وشهد إقليم كتالونيا وحده إصابة 124 حالة، توفي منهم 3 أشخاص.

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