قائمة الأرجنتين – حضور ميسي.. وغياب إيكاردي وكوريّا

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة لاعبيه المحترفين لتوقف مارس الدولي.

القائمة شهدت استدعاء 23 لاعبا ينشطون خارج الأرجنتين، في انتظار استكمال القائمة باللاعبين المحليين.

وشهدت القائمة استدعاء ليونيل ميسي قائد برشلونة، وسيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، ولاوتارو مارتينز هداف إنتر ميلان، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس.

فيما تم استبعاد آنخل مارتين كوريا لاعب أتليتكو مدريد المتألق هذا الموسم، كما يبتعد خواكين كوريا مهاجم لاتسيو.

ولم يتم استدعاء ثنائي باريس سان جيرمان: آنخل دي ماريا، وماورو إيكاردي، والأمر نفسه ينطبق على داريو بينيديتو مهاجم أوليمبيك مرسيليا.

وتلعب الأرجنتين أمام الإكوادور يوم 27 مارس، قبل أن ترتحل لمواجهة بوليفيا يوم 31 مارس، في أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2022.

قائمة محترفي الأرجنتين:

حراسة المرمى: خوان موسّو (أودينيزي الإيطالي)

الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي الإنجليزي) نيوين بيريز (فاماليكاو البرتغالي) - خيرمان بيتزيا (فيورنتينا الإيطالي) - ليوناردو باليردي (بوروسيا دورتموند الألماني) – رينزو سارافيا (إنترناسيونال البرازيلي) - نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الإسباني) - ماركوس أكونيا (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الوسط: جيوفاني لو سيلسو (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان) - أليكسيس ماك أيّستر (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – نيكولاس دومينجز (بولونيا الإيطالي) – رودريجو دي باول (أودينيزي الإيطالي) – إزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – روبيرتو بيريرا (واتفورد الإنجليزي) – جيدو رودريجز (ريال بيتيس الإسباني)

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) – سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – لاوتارو مارتينز (إنتر ميلان الإيطالي) – باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي) – نيكولاس جونزاليس (شتوتجارت الألماني) – لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن الألماني) – لوكاس أوكامبوس (إشبيلية الإسباني)

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