قائمة الأرجنتين – حضور ميسي.. وغياب إيكاردي وكوريّا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 18:06

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين - البرازيل

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة لاعبيه المحترفين لتوقف مارس الدولي.

القائمة شهدت استدعاء 23 لاعبا ينشطون خارج الأرجنتين، في انتظار استكمال القائمة باللاعبين المحليين.

وشهدت القائمة استدعاء ليونيل ميسي قائد برشلونة، وسيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، ولاوتارو مارتينز هداف إنتر ميلان، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس.

أخبار متعلقة
لتكرار ما لم يحدث سوى مرة واحدة تاريخيا.. الإعلان عن قائمة كولومبيا لبداية حلم مونديال 2022 بدون النني..4 محترفين فقط في قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو قائمة البرازيل الأولمبي - مارتينيلي وفينيسيوس يحضران.. وغياب رودريجو قائمة البرازيل – غياب أليسون ومارسيلو.. وعودة نيمار في تصفيات المونديال

فيما تم استبعاد آنخل مارتين كوريا لاعب أتليتكو مدريد المتألق هذا الموسم، كما يبتعد خواكين كوريا مهاجم لاتسيو.

ولم يتم استدعاء ثنائي باريس سان جيرمان: آنخل دي ماريا، وماورو إيكاردي، والأمر نفسه ينطبق على داريو بينيديتو مهاجم أوليمبيك مرسيليا.

وتلعب الأرجنتين أمام الإكوادور يوم 27 مارس، قبل أن ترتحل لمواجهة بوليفيا يوم 31 مارس، في أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2022.

قائمة محترفي الأرجنتين:

حراسة المرمى: خوان موسّو (أودينيزي الإيطالي)

الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي الإنجليزي) نيوين بيريز (فاماليكاو البرتغالي) - خيرمان بيتزيا (فيورنتينا الإيطالي) - ليوناردو باليردي (بوروسيا دورتموند الألماني) – رينزو سارافيا (إنترناسيونال البرازيلي) - نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الإسباني) - ماركوس أكونيا (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الوسط: جيوفاني لو سيلسو (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان) - أليكسيس ماك أيّستر (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – نيكولاس دومينجز (بولونيا الإيطالي) – رودريجو دي باول (أودينيزي الإيطالي) – إزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – روبيرتو بيريرا (واتفورد الإنجليزي) – جيدو رودريجز (ريال بيتيس الإسباني)

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) – سيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – لاوتارو مارتينز (إنتر ميلان الإيطالي) – باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي) – نيكولاس جونزاليس (شتوتجارت الألماني) – لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن الألماني) – لوكاس أوكامبوس (إشبيلية الإسباني)

اقرأ أيضا:

كينيا تمنع سفر بعثاتها الرياضية

بيان من اللجنة الأولمبية عن النشاط الرياضي في مصر

بيان من اتحاد الكرة بسبب كورونا

فرمان قوي من الاتحاد الإسباني بسبب كورونا

كينيا تطلب تأجيل مواجهتي جزر القُمر

الأرجنتين تصفيات كأس العالم تصفيات المونديال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: لم أتحدث مع جوارديولا.. أعرف ما يريدون تطبيقه لكنني أريد الفوز 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - مورا يقود الهجوم ضد لايبزج.. وخماسي دفاعي 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سيميوني: اللعب في أنفيلد دون جماهير لن يكون عادلا لـ ليفربول 11 دقيقة | أوروبا
بسيوني: طلائع الجيش خسر نقطتين.. والـ VAR يعيد العدالة المفقودة في الدور الأول 17 دقيقة | الدوري المصري
من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا 27 دقيقة | مصر
"أريد الفوز بأسلوب".. رسميا - سامباولي مديرا فنيا لـ أتليتكو مينيرو 29 دقيقة | أمريكا
إي إس بي إن: سواريز قد يتعافى قبل الموعد المتوقع 52 دقيقة | أوروبا
بيان رسمي - اجراءات جديدة من برشلونة لمكافحة فيروس كورونا 56 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك