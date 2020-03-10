رسميا - الدوري الفرنسي بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة كرة القدم للمحترفين الفرنسية خوض مباريات مسابقاتها بدون جماهير حتى يوم 15 من شهر أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت يوم الأحد عن حظر التجمعات لأكثر من ١٠٠٠ شخص لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتبع ذلك، مؤتمر لوزير الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينيانو أعلنت من خلاله عن إقامة مباريات الدوري الفرنسي بدون جماهير أو بحضور عدد لا يزيد عن ١٠٠٠ مشجع، قبل أن يصدر قرار نهائي بحظر حضور الجماهير.

وتعد فرنسا هي ثالث أكثر دولة أوروبية بعد إسبانيا وإيطاليا تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بألف و٤١٢ حالة وتوفي ٣٠ مصاب وشفى ١٢ مصاب.

وأوصت شرطة مدينة باريس في وقت سابق خلال الأسبوع الجاري بإقامة مباراة باريس سان جيرمان أمام ضيفه بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ١٦ من دوري الأبطال بدون جماهير قبل أن يُتخذ قرارا رسميا بإقامة اللقاء وفقا لتوصية الشرطة.

تفشي فيروس كورونا في أوروبا تسبب في إقامة عدد كبير من مباريات الدوري الأوروبي ودوري الأبطال دون حضور جماهير، أبرزها سان جيرمان ضد دورتموند وبرشلونة ضد نابولي وبايرن ضد تشيلسي وغيرها.

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