رئيس ليون: هناك اقتراح بمواجهة يوفنتوس في مالطة بدون جماهير

قال جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون إن موقف مباراة فريقه ضد يوفنتوس في دوري الأبطال لازال ضبابيا، موضحا أن هناك طلب للعب المواجهة في مالطة بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصرح أولاس لإذاعة "بي إم إف بيزنس" قائلا: "لا نعلم أي شيء، حاليا الموقف أن المباراة ستلعب في تورينو بدون جماهير".

وأضاف "لكنني أعلم أيضا أن هناك طلب بلعب المباراة في مالطة بدون جماهير، الموقف يتغير دائما، يويفا يتابع تصريحات وقواعد الحكومات المختلفة".

الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي رئيس الوزراء أعلن بشكل رسمي عزل إيطاليا بالكامل وحظر التجمعات وإلغاء كافة الأحداث الرياضية في البدلاء وإعلان حالة الطوارئ على خلفية تفشي فيروس كورونا.

إيطاليا من ضمن أكثر خمس دول حول العالم تفشى بها فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" كما أنه الأولى في أوروبا في قائمة المصابين والوفيات، بـ٩ آلاف و١٧٢ مصاب و٤٦٣ حالة وفاة وتعافى ٧٢٤ مصاب.

ليون فاز في لقاء الذهاب في فرنسا بنتيجة ١-٠، ويقام لقاء الإياب يوم ١٧ من الشهر الجاري.

وتسبب فيروس كورونا في إقامة عدد كبير من مباريات إياب دور الـ١٦ من دوري الأبطال بدون جماهير، أبرزها باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند وبرشلونة ضد نابولي.

اقرأ أيضا

مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال بدون جماهير

هل تقام مباريات الدوري الإسباني دون جماهير

" شيكابالا تصدى لعضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي"

اتحاد رياضي مصري يجمد النشاط المحلي

إيطاليا تعلن إيقاف الدوري