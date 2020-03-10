كريسبو: كنت سأصبح مساعدا لأنشيلوتي في ريال مدريد لكن بيريز اختار زيدان وكان محقا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 17:07

كتب : محرر في الجول

كريسبو

كشف الأرجنتيني هيرنان كريسبو نجم بارما وإنتر ميلان وتشيلسي السابق عن أنه كان قريبا من العمل كمدرب مساعد لكارلو أنشيلوتي المدير الفني الأسبق لريال مدريد.

وتولى أنشيلوتي الإدارة الفنية لريال مدريد في 2013 حتى 2015 وفاز بدوري أبطال أوروبا العاشر في تاريخ النادي العريق.

وقال كريسبو لمجلة " ذا تاكتيكال روم" الإسبانية: "شاهدت العديد من مباريات أنشيلوتي مع باريس سان جيرمان، وأعددت تقاريرا وتحدثت معه عن رؤيتي للفريق".

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وتابع "شاهدت مباريات له في التليفزيون وفعلتها العديد من المرات".

ثم أضاف "الخطة كانت أن أصبح مساعدا له في ريال مدريد وتحدثنا بشأن ذلك، لكن فلورنتينو بيريز رئيس النادي أراد تعيين زين الدين زيدان".

وواصل "ويمكننا القول بأنه كان قرارا جيدا".

وانتقل كريسبو عقب اعتزاله في 2012 للتدريب في قطاع الناشئين في بارما، ثم تولى الإدارة الفنية لفرق مودينا وبانفيلد وديفنسا جوستيسيا.

كما كشف كريسبو عن أنه كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد كلاعب مرتين.

وحكى "في 2002، كنت في لاتسيو وأراد ريال مدريد ضمي أو رونالدو".

واستدرك "اشتروا رونالدو وانتقلت أنا إلى إنتر ميلان لأكون بديله، لو كان بقى رونالدو في إنتر لرحلت أنا إلى ريال مدريد".

وأتم "المرة الثانية كانت في يناير 2009 في موسم جوزيه مورينيو الأول مع إنتر، ولكنهم عرضوا علي عقدا مدته 6 أشهر فقط ورفضته".

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