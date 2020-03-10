كرة سلة - الاتحاد المصري يناشد الأندية الالتزام بعدم حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 17:06

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد - كرة سلة

ناشد الاتحاد المصري لكرة السلة الأندية بالالتزام بقرار إقامة المباريات بدون حضور جماهيري لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء باللقاء الثالث بنصف نهائي دوري سوبر المحترفين.

ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي: "بشأن قرار وزارة الشباب والرياضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الصادر بقرار مجلس الوزراء".

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"وحفاظا على سلامة جماهير كرة السلة في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار الفيروس".

"قرر الاتحاد المصري لكرة السلة استمرار قرار إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر وعلى جميع الأندية مراعاة التعليمات".

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية قد قررت تأجيل المسابقة لأجل غير مسمى خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وكان الزمالك هو مممثل مصر الوحيد في بطولة إفريقيا التي تم تأجيلها.

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