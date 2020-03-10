الإسماعيلي: المحمدي وفخر الدين بن يوسف خارج لقاء الرجاء

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 16:30

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

قال أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي في النادي الإسماعيلي إن الثنائي باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف لن يلحق بمواجهة الرجاء المغربي في البطولة العربية بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وصرح عبد العزيز قائلا: "تأكد غياب باهر المحمدي عن مواجهة الرجاء بعد تعرضه لتمزق في أربطة الركبة".

وأضاف "يحتاج اللاعب لفترة من ٣ أسابيع إلى شهر للتعافي قبل العودة للتدريبات".

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وواصل "فخر الدين بن يوسف لن يلحق بالمباراة بعد تعرضه لشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية".

وأتم "مدة غيابه تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات".

وتغادر بعثة الدراويش إلى المغرب يوم الخميس المقبل.

وخرج باهر المحمدي مصابا بعد مرور 7 دقائق من عمر مواجهة الدراويش أمام الجونة بعد إنقاذ للكرة من عند خط المرمى، قبل أن يصطدم في القائم.

بينما اشتكى فخر الدين بن يوسف من شد في العضلة الخلفية، ليخرج في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وكان الإسماعيلي قد فاز في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية بنتيجة ١-٠، ويقام لقاء الإياب يوم ١٥ من الشهر الجاري.

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