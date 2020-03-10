الاتحاد العربي يعلن تعليمات خاصة لنصف نهائي بطولة الأندية.. لا لحضور الجماهير

أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم تعليمات خاصة بشأن مباريات نصف نهائي البطولة العربية للأندية نظرا للتطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد العربي إقامة مباريات نصف النهائي بدون جماهير خوفا من التجمعات التي قد تؤدي لتطورات صحية في وجود فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي في المغرب يوم 15 من شهر مارس الجاري.

وجاءت تعليمات الاتحاد العربي كالآتي:

- تلعب مباريات دور الأربعة من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بدون جمهور.

- على النادي المستضيف استقبال النادي الضيف وجميع الرسميين من الاتحاد العربي (مراقبين - منسقين - حكام - مشرفين).

- الالتزام بالأعداد المخصص للجلوس في دكة الاحتياط (10) إداريين، (7) لاعبين.

- يسمح لكل ناد بدعوة عدد 10 أشخاص من أعضائه للجلوس في المنصة الرئيسية.

- يحق للاتحاد العربي لكرة القدم دعوة 10 أشخاص للجلوس في المنصة الرئيسية.

- يحق للاتحاد المحلي دعوة 10 أشخاص للجلوس في المنصة الرئيسية.

- يصرح لكل مؤسسة صحفية، صحفي واحد في الأماكن المخصصة للإعلاميين.

- يصرح لمصوري القناة الناقلة (أبو ظبي الرياضية) فقط بالدخول للاستاد.

- يسمح فقط لمصور واحد من كل نادي ومصور الاتحاد العربي لكرة القدم بالدخول.

- يصرح بالدخول فقط للفنيين الخاصين بإنتاج المباراة المكلفين من قبل القناة الناقلة.

- دخولي حاملي الشعارات الخاصة بالبطولة.

- يحدد عدد الأطفال ملتقطي الكرات بـ 10 أطفال فقط بجانب المشرف الخاص بهم.

- يحق للحكم تأخير بدء المباراة في حال وجود جماهير بالمدرجات من غير المذكورين أعلاه، ويتحمل النادي المستضيف التبعات المترتبة على ذلك.

- في حال لم يلتزم النادي المستضيف بكل ما ذكر أعلاه يحال الأمر للجنة الانضباط والأخلاق لاتخاذ إجراءات صارمة مع مضاعفة الغرامات المالية وقد تصل لخسارة الفريق نتيجة المباراة.

- يحق للجننة الانضباط الرجوع لفيديو المباراة كوثيقة ثبوتية لمثل هذه الحالات.

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