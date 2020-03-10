تيليجراف: فحص طبي لـ أولمبياكوس بسبب كورونا.. وولفرهامبتون يطالب بتأجيل المباراة

تحوم الشكوك حول إمكانية إقامة مباراة ولفرهامبتون ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي يوم الخميس، بعد إعلان إيفانجلوس ماريناكيس رئيس النادي عن إصابته بفيروس كورونا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن طاقم العمال واللاعبين في النادي الذي يلعب له أحمد حسن "كوكا" اتجه بالكامل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية لمعرفة إذا ما كان قد تعرض أي من اللاعبين للعدوى.

أولمبياكوس رفض إبداء أي تعليقات عن الوضع حاليا، على أن يصدر بيانا رسميا في وقت لاحق خلال اليوم.

وألمحت الصحيفة إلى أن ماريناكيس الذي يمتلك نادي نوتينجام فورست الإنجليزي قد صافح كافة لاعبي نوتنجام ليلة الجمعة.

ودخل نادي ولفرهامبتون في مفاوضات عاجلة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل تأجيل مباراته مع أولمبياكوس على خلفية الأحداث الأخيرة وخوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقال التقرير إن مسؤولي ولفرهامبتون يشعرون بقلق بالغ من عامل المخاطرة الذي يتضمن السفر إلى اليونان يوم الخميس لمواجهة أولمبياكوس في مباراة أُعلن في وقت سابق أنها ستلعب بدون جماهير.

وأشار التقرير إلى أن يويفا سيتخذ قرارا نهائيا بشأن المباراة خلال الـ24 ساعة المقبلة، قبل سفر كتيبة ولفرهامبتون إلى اليونان.

أولمبياكوس يستضيف ولفرهامبتون في ذهاب دور الـ١٦ من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس في العاشرة مساء.

اليونان ترتيبها الـ13 ضمن دول أوروبا التي ضربها فيروس كورونا، وسجلت حتى يوم الإثنين مساء ٨٩ حالة إصابة.

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