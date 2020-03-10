في الجول يكشف – تفاصيل اتفاق الأهلي وصالح جمعة.. "إعارة قريبة وحسم في الصيف"

اتفق مسؤولو النادي الأهلي مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق على بعض النقاط لفض الخلاف بينه وبين ريني فايلر المدير الفني للفريق.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن جمعة متمسك بتجربته في الأهلي، وهو ما أوضحه اللاعب في جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وانتهت الجلسة بإبلاغ جمعة رفض الأهلي بيعه أو الاستغناء عنه، ليتوصل الطرفان لحل وسط يخرج اللاعب على إثره معارا إلى ناد فنلندي أو ليتواني أو أمريكي، وهي الدول التي يُسمح فيها بالقيد في الوقت الحالي.

وبعد تلك الإعارة، يعود جمعة إلى الأهلي في الصيف ليتعرف اللاعب على مصيره النهائي من وجهة نظر المدير الفني ريني فايلر، تحسبا لاستمرار عدم رغبة السويسري في وجود صانع الألعاب.

ويتبقى لجمعة موسمين ونصف في عقده مع الأهلي.

وانضم صالح جمعة لصفوف الأهلي في 2015 قادما من نادي إنبي.

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