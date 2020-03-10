كلوب: سنحترم أي قرارات تحد من انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 15:55

كتب : محرر في الجول

ليفربول - نورويتش - كلوب

سيحترم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أي قرارات تؤثر على مباريات فريقه بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعد ليفربول لملاقاة أتليتكو مدريد على ملعب أنفيلد بحضور الجماهير في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "هناك بعض الأشياء الأكثر أهمية من كرة القدم، ونحن ندرك ذلك في الوقت الراهن".

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وأضاف "نحن بحاجة إلى وقت لإيجاد حل، ومهما كانت القرارات سنحترمها".

وأردف "من الواضح أننا سوف نقبل ذلك ولكني لا أعرف كيف سيكون الشعور في هذه اللحظة".

وأكمل "إذا لم تكن في الملعب، فأنت تشاهد المباراة مع عائلتك في غرفة واحدة، لا أعلم أيهما أفضل".

فيروس كورونا تسبب في تأجيل العديد من البطولات والمباريات حول العالم بسبب انتشاره الشديد مؤخرا.

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سيحاول حامل لقب دوري أبطال أوروبا الاستمرار في البطولة وعبور عقبة الفريق الإسباني.

فيما يخشى أتليتكو مدريد تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين اقتنص يوفنتوس الموسم الماضي بطاقة العبور لربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب في مدريد بفوز رجال دييجو سيميوني 2-0.

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