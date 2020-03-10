رسميا – بايرن يواجه تشيلسي بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

أعلن ينز سبان وزير الصحة الألماني إلغاء أي أحداث تتضمن حضور أكثر من ١٠٠٠ شخص، بجانب إقامة عدد من المباريات في ألمانيا بدون جماهير أبرزها مواجهة بايرن وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا. بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيواجه بايرن ضيفه تشيلسي في أليانز أرينا بدون جماهير، كام ستقام عدد من المباريات في الدوري الألماني بدون جماهير منها مواجهة العملاق البافاري ضد إينتراخت فرانكفورت في الدوري.

تشيلسي خسر على ملعبه في الذهاب بنتيجة ٣-٠ ضمن منافسات دور الـ١٦ من دوري الأبطال، ويقام لقاء الإياب يوم ١٨ من الشهر الجاري.

وفي حالة وصول بايرن ميونيخ إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فقررت وزارة الصحة ألا يخوض بايرن المواجهة بحضور جماهيري.

ولا تعد تلك هي المباراة الوحيدة التي ستقام بدون جماهير في دوري الأبطال، إذ أن مواجهات أتالانتا وفالنسيا، نابولي وبرشلونة، وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند ستلعب بدون جماهير، ومن المتوقع أن يتبعها بقية المباريات.

الأمر لم يتوقف حد بايرن ميونيخ فقط، بل أيضا وصل إلى الدربي بين شالكه وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

ألمانيا هي الدولة الرابعة في أوروبا من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بألف و٢٢٤ حالة بجانب حالتي وفاة و١٨ حالة تعافي.

اقرأ أيضا

مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال بدون جماهير

هل تقام مباريات الدوري الإسباني دون جماهير

" شيكابالا تصدى لعضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي"

اتحاد رياضي مصري يجمد النشاط المحلي

إيطاليا تعلن إيقاف الدوري