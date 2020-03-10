ماذا يفعل مورينيو حين يخسر مباراة ذهاب في دوري الأبطال

سيبحث جوزيه مورينيو عن تعويضه خسارته ضد لايبزج في ذهاب دوري أبطال أوروبا حتى يستمر في المسابقة.

توتنام بقيادة مورينيو خسر على أرضه وأمام جماهيره بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 ليكون مطالب بتحقيق الفوز بفارق هدفين للعبور للدور ربع النهائي.

إلا مورينيو لن يواجه فريقا خسر مرتين فقط على ملعبه خلال 15 مباراة هذا الموسم في كل المسابقات منها مباراة ضد ليون في دوري أبطال أوروبا، ولكن سجله السيء حين يخسر مباراة الذهاب.

الخسارة الأولى لـ مورينيو في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال كانت مع تشيلسي ضد برشلونة في دور الـ16 لموسم 2004-2005، وعلى ملعب كامب نو بهدفين مقابل هدف.

في الإياب نجح تشيلسي في الفوز بنتيجة 4-2 ليُقصي برشلونة ويستمر في المسابقة حتى خسارته في نصف النهائي ضد ليفربول.

أما الخسارة الثانية فكانت مع تشيلسي ضد برشلونة أيضا وفي دور الـ16 لموسم 2005-2006، لكنه خسر بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي فشل في العودة بمباراة الإياب وتعادل 1-1 في اكامب نو ليودع المسابقة.

الخسارة الثالثة لمورينيو كانت مع ريال مدريد، ضد برشلونة أيضا ولكن في نصف النهائي لموسم 2010-2011.

على ملعب سانتياجو بيرنابيو خسر ريال مدريد بهدفين دون رد، ليكون مطالبا بالانتصار بفارق 3 أهداف في الإياب.

لكن مباراة الإياب انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق لينتهي مشوار ريال مدريد ومورينيو في البطولة.

سجل الهزائم في نصف النهائي استمر في موسمي 2011-2012 و2012-2013.

في الذهاب ضد بايرن خسر 2-1 في ألمانيا، لكنه فاز بنفس النتيجة في الإياب قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

المواجهة الألمانية تكررت في الموسم التالي، وخسر ضد بروسيا دورتموند 4-1 في الذهاب، وفي الإياب اكتفى بهدفين دون رد ليودع المسابقة للمرة الثالثة على التوالي.

إذا، فشل مورينيو في العودة بعد الخسارة في الذهاب إلا مرة واحدة، وكان فيها الإياب على ملعبه.

ورغم ذلك إلا أن لاعبو توتنام قد يجعلوا سجل مورينيو أفضل، خصوصا وأنهم نجحوا في هذا الاختبار من قبل.

توتنام كان قد خسر بهدف دون رد ضد أياكس في نصف نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، قبل أن يفوز بنتيجة 3-2 في الإياب على ملعب يوان كرويف ويتأهل لنهائي المسابقة.

فكيف ستنتهي مواجهة الإياب مع مورينيو تلك المرة؟

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