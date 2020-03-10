كورونا يضرب مالك ناد إنجليزي

أعلن فانجيليس ماريكانيس رئيس نادي أوليمبياكوس اليوناني ومالك نادي نوتنجام فورست الإنجليزي إصابته بفيروس كورونا.

وكتب ماريكانيس عبر حسابه على "إنستجرام": "الفيروس زارني، وشعرت بأنني مجبر على أن أعلن ذلك للناس".

وتابع "أشعر بأنني في حالة جيدة مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتزم بتعليمات الأطباء".

ثم أتم "أنصح كل زملائي بفعل نفس الاحتياطات، وأتمنى للجميع السلامة".

يذكر أن الحكومة الإنجليزية أعلنت استبعاد إلغاء أي أحداث رياضية أو إقامتها بدون جماهير في القريب العاجل بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وناقشت رابطة الدوري الإنجليزي مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كل السيناريوهات المحتملة لموسم الدوري الحالي، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وقال التقرير إن الطرفين قد اتفاق على أنه في أسوأ الأحوال سيتم لعب الدوري بدون جماهير إن انتشر فيروس كورونا.

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