ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كورتوا ومارسيلو.. وشكوك حول لحاقهما بلقاء سيتي

كشف ريال مدريد عن تشخيص إصابة تيبو كورتوا ومارسيلو وشكوك حول لحاقهما بمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير الطبي لريال مدريد إصابة مارسيلو في أوتار الركبة بالقدم اليسرى، وسيتم دراسة مدى استجابته للعلاج.

أما كورتوا فبعد الفحوصات الطبية التي أجراها اليوم الثلاثاء فتأكد إصابته بحمل زائد في العضلة الضامة بالساق اليسرى.

وذكرت تقارير إسبانية أن الثنائي لن يلحق بنسبة كبيرة مواجهة الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي مساء الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الحضور الجماهيري للمباراة حتى الآن في ظل قرار عدد من الأندية بإقامة المباريات بدون جماهير خوفا من فيروس كورونا.

اقرأ أيضا

مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال بدون جماهير

هل تقام مباريات الدوري الإسباني دون جماهير

" شيكابالا تصدى لعضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي"

اتحاد رياضي مصري يجمد النشاط المحلي

إيطاليا تعلن إيقاف الدوري