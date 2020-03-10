مران الزمالك - برنامج تأهيلي خاص من كارتيرون.. راحة لزيزو وعودة حازم إمام

وضع الجهاز الفني للنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون برنامجا تأهيليا خاصا للاعبيه على هامش مران الفريق يوم الثلاثاء، شمل تخفيض الحمل البدني من خلال عمل تأهيل بالركض حول الملعب لمدة 10 دقائق أعقبه بعض الفقرات البدنية.

واعتمد الجهاز الفني على عمل مجموعة من تدريبات الكرة من خلال التمريرات سواء بالقدم أو اليد فيما بين اللاعبين.

ومنح الجهاز الفني راحة لأحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، واكتفى اللاعب بأداء حصة تأهيلية بصالة "الجيم" بناء على تعليمات الجهاز الفني، وذلك لمعالجة الإرهاق وتجهيه بشكل أفضل.

وانتظم حازم إمام مدافع الزمالك في تدريبات فريقه الجماعية بعد أن اطمئن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على جاهزية اللاعب بشكل تام.

وشهد المران الجماعي مشاركة الخماسي أشرف بنشرقي ومحمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافي وأحمد عيد، وذلك بعدما اكتفى بالتدريبات التأهيلية وعدم الانخراط في تدريبات الكرة بناء على تعليمات الجهاز الفني لتفادي الإجهاد.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا في ملعب النادي.

وأدى اللاعب الحصة التأهيلية وكذلك الفقرة التكتيكية بالمران بعدها توجه إلى صالة الجيم لعمل الحصة التأهيلية الإضافية بناء على تعليمات الجهاز الفني لتجهيزه خلال الفترة المقبلة.

وواصل الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني، على هامش المران الجماعي.

ويغيب شيكابالا وعبد الله جمعة عن مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري بسبب الإيقاف.

وصعد الجهاز الفني ثلاثي الناشئين مواليد ٢٠٠٠ يوسف محمود وعلاء يحيى وحسام حسن للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى رباعي حراس المرمى، محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي تدريبات قوية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

ويختتم الزمالك مرانه ظهر الأربعاء قبل أن يتوجه للإسكندرية للمبيت بها والدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ١٨ من الدوري المصري يوم الخميس.

اقرأ أيضا

مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال بدون جماهير

هل تقام مباريات الدوري الإسباني دون جماهير

" شيكابالا تصدى لعضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي"

اتحاد رياضي مصري يجمد النشاط المحلي

إيطاليا تعلن إيقاف الدوري