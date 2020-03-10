تحذير شديد اللهجة من ليفربول لمشجعيه قبل لقاء أتليتكو مدريد

وجه نادي ليفربول تحذيرا شديد اللهجة لجماهيره قبل لقاء أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء.

ويستعد ليفربول لاستقبال أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

وهدد النادي أي مشجع بالاعتقال حال تعدي المحظورات التي أوضحها ليفربول في بيانه.

المباراة ستكون بحضور الجماهير مثل مباراة لايبزج ضد توتنام، فيما تلعب مباراتي فالنسيا ضد أتالانتا، وبرشلونة أمام نابولي بدون حضور جماهيري بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وجاء بيان ليفربول على النحو التالي:-

قبل مباراة ليلة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ضد أتليتيكو مدريد في ملعب أنفيلد، يود نادي ليفربول أن يذكّر مشجعيه بأن الشماريخ والقنابل الدخانية والألعاب النارية غير قانونية ومحظورة.

أي شخص يتم العثور عليه وهو يدخل الملعب بهذه الممنوعات سيكون عرضة للاعتقال. استخدام هذه الأشياء ينتهك تنظيم السلامة على الأرض ويشكل خطرًا جسيمًا بإصابة باقي المعجبين، بما في ذلك المخاطر الصحية الخطيرة. ستشارك كلاب الصيد في عملية الكشف عن هذه الممنوعات عند أبواب الملعب.

في حالة إشعال مواد نارية أثناء المباراة سيؤدي ذلك إلى فرض عقوبات على النادي، وكذلك تفعيل أجهزة الإنذار بالحريق وإخلاء الملعب وإيقاف المباراة.

نود أن نذكّر المشجعين بالنتائج الخطيرة التي سيواجهونها حال حيازة أو استخدام الألعاب النارية وأية عناصر أخرى غير قانونية.

يود نادي ليفربول لكرة القدم أن يشكر المشجعين الذين يظهرون دعمهم بطريقة ودية ومحترمة.

سيحاول حامل لقب دوري أبطال أوروبا الاستمرار في البطولة وعبور عقبة الفريق الإسباني.

فيما يخشى أتليتكو مدريد تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين اقتنص يوفنتوس الموسم الماضي بطاقة العبور لربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب في مدريد بفوز رجال دييجو سيميوني 2-0.

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