خبر في الجول – 5 حراس على رادار منتخب مصر لمعسكر توجو

يواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر مناقشاته بشأن قائمة الفراعنة لمواجهتي توجو المقرر لهما يومي 26 و29 مارس الجاري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وإحدى تلك المناقشات خاصة بحراسة المرمى.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني للمنتخب وضع قائمة من 5 حراس للاختيار من بينهم للمعسكر المقبل.

القائمة القصيرة تضم محمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد أبو جبل حارس الزمالك، بجانب المهدي سليمان حارس بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش، مع حارس إنبي الشاب محمود جاد.

وتميل النية داخل الجهاز إلى ضم 3 حراس للمعسكر المقبل نظرا لضيق الوقت بين انطلاق المعسكر ومباراة توجو الأولى والتي تصل إلى 3 أيام فقط.

وبالتالي، يظل الشناوي وأبو جبل والمهدي سليمان أقرب للوجود في المعسكر من بسام وجاد.

وفي وقت سابق، علن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن استدعائه لـ4 محترفين فقط في قائمته لمواجهتي توجو.

المحترفون المستدعون هم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني، ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا الإنجليزي.

ويلعب منتخب مصر مباراتين أمام توجو يومي 26 و29 من شهر مارس الجاري، الأولى في القاهرة والثانية في لومي عاصمة توجو.

وكان المنتخب قد بدأ مشواره في تصفيات إفريقيا بالتعادل أمام كل من كينيا وجزر القمر.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل لأمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

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