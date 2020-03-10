سيميوني يعلن قائمة مدججة بالنجوم لملاقاة ليفربول

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 12:32

كتب : محرر في الجول

ليفربول - أتليتكو

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد قائمة فريقه لمواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويستعد ليفربول لاستقبال أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

سيميوني كشف عن قائمة مدججة بكل النجوم، بعدما غاب عنه أكثر من لاعب في لقاء الذهاب بسبب الإصابة.

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جواو فيليكس وألفارو موراتا وكيران تريبيير على رأس العائدين لمواجهة ليفربول بعد الغياب عن الذهاب.

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سيحاول حامل لقب دوري أبطال أوروبا الاستمرار في البطولة وعبور عقبة الفريق الإسباني.

فيما يخشى أتليتكو مدريد تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين اقتنص يوفنتوس الموسم الماضي بطاقة العبور لربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب في مدريد بفوز رجال دييجو سيميوني 2-0.

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