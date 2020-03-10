رسميا - تعديل موعد مواجهة طنطا ووادي دجلة بالدوري بسبب تقنية الفيديو

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 12:26

كتب : FilGoal

طنطا - الزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد إقامة مواجهة طنطا ووادي دجلة بناء على توصية من اللجنة المشرفة على تطبيق تقنية الفيديو VAR.

وتقام المباراة في نفس اليوم الأربعاء 11 مارس ولكن في السابعة والنصف ليلا بدلا من الثانية والنصف ظهرا، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري المصري.

وكشف الاتحاد المصري في بيان رسمي أن قرار تعديل الموعد بناء على توصية من اللجنة المشرفة على تطبيق تقنية VAR.

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ويأتي ذلك نظرا لأماكن الكاميرات المحددة باستاد طنطا والتي تعترضها أشعة الشمس نهارا مما يعيق أعمالها وحتى يتسنى للجنة كذلك الحصول على اعتماد للاستاد.

ويقع فريق طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة بينما وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

ويُلعب في نفس التوقيت مباراة الأهلي وسموحة ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري.

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