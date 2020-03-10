خبر في الجول - المحمدي وفخر الدين أقرب لعدم مواجهة الرجاء

أظهرت التقارير الطبية المبدئية احتمالية كبيرة لغياب كل من باهر المحمدي قائد الإسماعيلي وفخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش عن مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

الإسماعيلي الذي فاز 1-0 ذهابا، سيواجه الرجاء في كازابلانكا بدون جمهور يوم الأحد المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المحمدي يشتبه في إصابته بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، أما التونسي بن يوسف فهناك اشتباه في إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وينتظر الإسماعيلي التأكيد الأخير حول إصابة الثنائي، ولكن عدم سفره للمغرب يبدو أقرب للواقع.

وتغادر بعثة الدراويش إلى المغرب يوم الخميس المقبل.

وخرج باهر المحمدي مصابا بعد مرور 7 دقائق من عمر مواجهة الدراويش أمام الجونة بعد إنقاذ للكرة من عند خط المرمى، قبل أن يصطدم في القائم.

بينما اشتكى فخر الدين بن يوسف من شد في العضلة الخلفية، ليخرج في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

اقرأ أيضا

مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال بدون جماهير

هل تقام مباريات الدوري الإسباني دون جماهير

" شيكابالا تصدى لعضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي"

اتحاد رياضي مصري يجمد النشاط المحلي

إيطاليا تعلن إيقاف الدوري