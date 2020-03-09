أشعة تحدد موقف فخر الدين بن يوسف وباهر المحمدي أمام الرجاء

يتحدد مصير مشاركة فخر الدين بن يوسف وباهر المحمدي أمام الرجاء البيضاوي المغربي، بعد خضوعهما لأشعة لتحديد قوة إصابتهما.

الإسماعيلي تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

وخرج باهر المحمدي مصابا بعد مرور 7 دقائق من عمر مواجهة الدراويش أمام الجونة بعد إنقاذ للكرة من عند خط المرمى، قبل أن يصطدم في القائم.

بينما اشتكى فخر الدين بن يوسف من شد في العضلة الخلفية، ليخرج في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ومن المنتظر أن يخضع الثنائي فخر الدين وباهر المحمدي لأشعة لتحديد إمكانية المشاركة أمام الرجاء في البطولة العربية.

وعلى الجانب ذاته، قرر الإسماعيلي مواجهة فريق غزل دمياط يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للرجاء.

ويهدف الجهاز الفني للإسماعيلي لإعداد كافة اللاعبين ومنحهم فرص من أجل اختيار الأفضل بينهم.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في إياب كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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