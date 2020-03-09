رضا شحاتة: تجربة الـVAR في الدوري المصري رائعة

أشاد رضا شحاتة المدرب العام لفريق الجونة بتجربة حكم الفيديو المساعد VAR التي تم تطبيقها في الدوري المصري.

وتعادل الجونة مع الإسماعيلي 1-1 ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري في مباراة شهدت الكثير من الحالات التحكيمية التي تم حسمها بعد الرجوع للـVAR.

وقال رضا شحاتة عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "تجربة الـVAR رائعة وجيدة جدا".

وأضاف "هي تجربة جديدة على المباريات في مصر وتحتاج بعض الوقت ليعتاد الجميع عليها سواء الفرق واللاعبين والحكام وأيضا الجماهير".

وأتم تصريحاته "ولكنها تجربة رائعة ومفيدة وظهر ذلك خلال مباراتنا ضد الإسماعيلي".

وعاد الحكم محمود بسيوني للـVAR خلال مباراة الإسماعيلي والجونة 4 مرات. (طالع التفاصيل)

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