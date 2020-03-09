كلوب يتغنى بمحمد صلاح

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بنجم فريقه محمد صلاح هداف الفريق هذا الموسم حتى الآن بـ20 هدفا.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "لا أعتقد أن صلاح كان بحاجة إلى هذا الهدف للوصول لهذه المكانة بين جماهير ليفربول، لكن هذا يساعدك على تذكر الناس لك".

وأضاف المدرب الألماني "كان هدفا مهما للغاية، زين الأداء الرائع الذي قدمه في اللقاء، كانت مباراة جيدة حقًا من صلاح".

وتابع "صلاح مهاجم رائع من الطراز العالمي. أنا سعيد حقًا لأنه وصل إلى هذه الأرقام وأعتقد أن ساديو ماني لديه فرصة للقيام بأشياء مماثلة. هذا سيكون رائعا حقا".

صلاح وصل لهدفه رقم 70 بقميص ليفربول خلال 100 مباراة لعبها مع الريدز.

وأتم "نحن بحاجة إلى كل اللاعبين لأنه مع كل ما يمكنك القيام بها على أرض الملعب تحتاج إلى شخص ما ليهز الشباك، أحمد الله أنه في كثير من الأحيان يكون صلاح".

ويستعد ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

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