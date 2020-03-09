الاستخدام الأول لتقنية حكم الفيديو في تاريخ الدوري المصري

شهدت مباراة الجونة ضد مضيفه الإسماعيلي الاستخدام الأول لتقنية الفيديو في الدوري المصري الممتاز.

وجاء ذلك في الدقيقة ١٧ من عمر الشوط الأول في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من عمر المسابقة.

أرسل باسم علي ظهير الجونة كرة عرضية أرضية تحولت ووصلت إلى ياسر ريان الذي أسكنها الشباك لكن حكم الراية احتسبها تسلل.

توقف اللقاء بعد ذلك لمدة دقيقة قبل أن تقرر تقنية الفيديو أن يتم التأكيد على قرار حكم الراية باحتساب الكرة تسلل.

ليكون ذلك هو الاستخدام الأول لتقنية الفيديو في تاريخ الدوري المصري.

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