صلاح يتوج بجائزة أجمل أهداف ليفربول في فبراير

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر فبراير.

نادي ليفربول كشف عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر فبراير الماضي، ليحصد الهدف الثاني الذي سجله صلاح في شباك ساوثامبتون الجائزة.

الهدف الذي حل في المركز الثاني في التصويت الجماهيري كان هدف ساديو ماني في شباك نورويتش سيتي، أما المركز الثالث فكان من نصيب هدف أليكس تشامبرلين في مرمى ساوثامبتون.

💫 MAGIC 💫@MoSalah's strike against Southampton is our Goal of the Month for February 🙌 The top 5⃣ strikes, voted by you 👇 pic.twitter.com/8YL9xNqyhc — Liverpool FC (@LFC) March 9, 2020

كان لاعب المقاولون العرب قد توج بجائزة شهر يناير بفضل هدفه الرائع في شباك مانشستر يونايتد.

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم وصل إلى الرقم 20، 16 في الدوري الإنجليزي و4 في دوري الأبطال.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

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