في الجول يكشف – كيف يتحرك كاف لتطبيق VAR في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

الإثنين، 09 مارس 2020 - 15:03

كتب : فادي أشرف

مراجعة تقنية الفيديو - الأهلي - الترجي

أصبح تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في نصف نهائي بطولتي إفريقيا للأندية أقرب للحقيقة من أي وقت مضى، حسبما علم FilGoal.com.

وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) توصية بتطبيق التقنية في ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، وأحالت الملف لإدارة الاتحاد التنفيذية.

وعلم FilGoal.com أن الإدارة فضلت تطبيق التقنية في نصف النهائي، نظرا لحصول ملاعب أغلبية الأندية المشاركة على رخص تطبيق التقنية.

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في دوري الأبطال، تأهلت أندية الأهلي والزمالك من مصر، والرجاء والوداد من المغرب، والبلدين يملكان رخصة تنفيذ التقنية في معظم ملاعبهما حيث يتم تطبيق VAR في الدوريين المحليين بطبيعة الحال.

وفي الكونفدرالية، تأهل نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيان، بجانب بيراميدز، لكن تظل المشكلة في الطرف الأخير من نصف نهائي البطولة، هوريا كوناكري الغيني.

ملعب 28 سبتمبر الذي سيستضيف مواجهة إياب نصف نهائي الكونفدرالية ضد بيراميدز، لا يملك رخصة تطبيق VAR، ومن المنتظر أن تزوره لجنة من المجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB لاستبيان مدى جاهزيته لاستخدام التقنية، ومن المنتظر أن يحصل الملعب على الرخصة دون مشاكل حسبما أوضح مصدر داخل كاف لـFilGoal.com.

أما بالنسبة للدور النهائي، فإن كل الملاعب المتقدمة لاستضافة نهائي دوري الأبطال، ملعب رادس في تونس وملعب محمد الخامس في المغرب وملعب دوالا في الكاميرون، لديهم رخصة تطبيق VAR، نفس الأمر بالنسبة لملعب الأمير مولاي عبد الله الوحيد المتقدم لاستضافة نهائي الكونفدرالية.

وفي العامين الماضيين، طبق كاف VAR في نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية عندما كانا يقاما من مباراتين، فيما شهدت معظم المباريات مشاكل عدة أبرزها الأزمة الشهيرة بين الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال.

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