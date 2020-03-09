تقرير: بسبب كورونا.. ليفربول يخوض جولته التحضيرية في أوروبا لأول مرة منذ 10 سنوات

أصبح من المرجح أن يستعد نادي ليفربول للموسم الجديد 2020-2021 لأول مرة منذ عقد من الزمان في أوروبا، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ذا أثليتك" البريطاني.

وقال التقرير إن ليفربول الذي اقترب كثيرا من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، دخل في مفاوضات في شهر ديسمبر الماضي لخوض مباراة كبيرة في الصين بعائد مادي كبير، لكن توقفت تلك المفاوضات وفقا للمتغيرات الجديدة، وهي انتشار فيروس كورونا.

تسبب انتشار فيروس كورونا في تغيير خطط النادي الإنجليزي، إذ أن الرحلة إلى الصين لم تعد متاحة وأصبح هناك تفكير جدي في الاستمرار في أوروبا.

وأشار التقرير إلى أنه حتى قبل انتشار الفيروس لم يكن يورجن كلوب مدرب ليفربول يفكر في ذلك الأمر، بل وفضل أوروبا والاستعداد للموسم الجديد لتعزيز حظوظ ليفربول من أجل استمرار النجاح.

وفي عام 2018 خاض ليفربول جولة تحضيرية في أمريكا قبل أن يقيم النادي معسكرا في مدينة إيفيان في فرنسا.

ولم يلعب ليفربول في آسيا منذ المشاركة في بطولة الدوري الإنجليزي الأسيوية في هونج كونج عام 2018.

وستتعقد جولة الموسم الجديد التحضيرية بسبب وجود لاعبين مهمين في ليفربول سيشاركون في يورو 2020 في الصيف وكذلك بطولة كوبا أمريكا، ويرغب كلوب في ألا يعاني لاعبيه من مشقة السفر لمسافات طويلة.

وستكون تلك هي أول مرة منذ عقد من الزمان، حينما كان روي هودجسون مدربا لليفربول ولم يخض النادي جولات تحضيرية في أمريكا أو آسيا أو أستراليا.

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