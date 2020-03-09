اسكواش - انطلاق الدور الرئيسي من بطولة بلاك بول للسيدات في مصر

الإثنين، 09 مارس 2020 - 11:09

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - اسكواش

تنطلق اليوم الإثنين منافسات الدور الرئيسي لبطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش بمقر النادي بالتجمع الخامس في مصر.

وكانت قد أقيمت منافسات الدور التمهيدي أمس الأحد ليصبح عدد اللاعبات 32 لاعبة في الدور الرئيسي.

وتقام بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش حتى يوم 14 مارس الجاري بمجموع جوائز 180 ألف دولار.

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وتُلعب مباريات الدور الرئيسي يومي الإثنين والثلاثاء بمشاركة 14 لاعبة مصرية.

وتدافع رنيم الوليلي عن لقب السيدات بعد الفوز بالبطولة على حساب رنيم الوليلي النسخة.

جدول المباريات يوم الإثنين:

روان العربي × الأسترالية دونا لوبان (الساعة 1:45 ظهرا)

يثرب عادل × جوي تشان "هونج كونج" (الساعة 2:30 ظهرا)

النيوزلاندية جويل كينج × فريدة محمد (الساعة 3:15 عصرا)

نادين شاهين × هنا رمضان (الساعة 4 عصرا)

سلمى هاني × الفرنسية كولين أومارد (الساعة 5:45 مساء)

نور الطيب × البلجيكية تيني جيليس (الساعة 6:30 مساء)

نور الشربيني × الإنجليزية ميلي توملينسون (الساعة 7:15 مساء)

رنيم الوليلي × الجنوب إفريقية أليكسندرا فولر (الساعة 8 مساء)

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