يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بقمة صامتة أمام إنتر

استعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي مجددا بالفوز على إنتر بهدفين دون رد في قمة صامتة دون حضور الجماهير.

وأقيمت المباراة بدون حضور جماهيري بناء على إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون الفريقين في شوط سيطر فيه يوفنتوس.

وفي الشوط الثاني استغل أرون رامسي تأخر دفاع إنتر وسجل الهدف الأول في الدقيقة 55.

وبمهارة فردية رائعة أضاف باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد مراوغة أشلي يونج وسدد أرضية قوية.

وبذلك رفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الدوري من 26 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

أما إنتر فيحل في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

وكانت هنالك نية لتأجيل مسابقة الدوري الإيطالي لفترة غير محددة بسبب فيروس كورونا، بعد مطالبة وزير الرياضة الإيطالي ظهر اليوم الأحد رابطة الدوري بالتأجيل.

اقرأ أيضا:

هل يدفع الرجاء المبلغ المالي للزمالك لإشراك أحداد

موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

هل يجدد فايلر عقده

أحمد عيد يوضح سبب موافقته على اللعب للأهلي

بيراميدز يكتب التاريخ