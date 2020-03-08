إبراهيم نور الدين حكما للفيديو في لقاء الإسماعيلي والجونة

الأحد، 08 مارس 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مسؤولية إدارة لقاء الإسماعيلي والجونة للحكم محمود بسيوني، مع تواجد إبراهيم نور الدين كحكم فيديو.

الإسماعيلي يواجه الجونة يوم الإثنين في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

ويتولى محمود بسيوني مسؤولية الحكم الأول في لقاء الإسماعيلي والجونة مع تواجد هاني عبد الفتاح ووائل شعبان كثنائي مساعد، ومصطفى عثمان كحكم رابع.

أخبار متعلقة
إبراهيم نور الدين يدير قمة بيراميدز والأهلي أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته مباراة بيراميدز والأهلي رسميا - الإسماعيلي يواجه الرجاء بدون حضور جماهيري الإسماعيلي لـ في الجول: نتمم إجراءات السفر للمغرب.. لم يخبرنا أحد بتأجيل مواجهة الرجاء

بينما يتولى إبراهيم نور الدين مسؤولية حكم الفيديو ويساعده مصطفى شهدي.

تقنية الفيديو ظهرت لأول مرة في الدوري المصري في لقاء طلائع الجيش وإنبي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما الجونة في المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة.

اقرأ أيضا:

هل يدفع الرجاء المبلغ المالي للزمالك لإشراك أحداد

موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

هل يجدد فايلر عقده

أحمد عيد يوضح سبب موافقته على اللعب للأهلي

بيراميدز يكتب التاريخ

في الدوري الإسماعيلي الجونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة يجيب.. هل يستضيف ستاد القاهرة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الأبطال 9 دقيقة | مصر
علي غزال يكشف مفاوضاته السابقة مع الزمالك ولماذا لم تتم الصفقة 22 دقيقة | مصر
تيّو يكفر عن ذنب عمره 8 سنوات ويلغي مفعول الكلاسيكو لـ ريال مدريد 23 دقيقة | أوروبا
سولشاير: برونو فيرنانديز جعل نادي مانشستر يونايتد بأكمله أكثر نشاطا 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بقمة صامتة أمام إنتر 55 دقيقة | أوروبا
المصري يودع الكونفدرالية.. نهضة بركان إلى نصف النهائي ساعة | مصر
جوارديولا عن خطأ إيدرسون أمام يونايتد: لست هنا للحكم عليه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إبراهيم نور الدين حكما للفيديو في لقاء الإسماعيلي والجونة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك