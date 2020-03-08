إبراهيم نور الدين حكما للفيديو في لقاء الإسماعيلي والجونة

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مسؤولية إدارة لقاء الإسماعيلي والجونة للحكم محمود بسيوني، مع تواجد إبراهيم نور الدين كحكم فيديو.

الإسماعيلي يواجه الجونة يوم الإثنين في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

ويتولى محمود بسيوني مسؤولية الحكم الأول في لقاء الإسماعيلي والجونة مع تواجد هاني عبد الفتاح ووائل شعبان كثنائي مساعد، ومصطفى عثمان كحكم رابع.

بينما يتولى إبراهيم نور الدين مسؤولية حكم الفيديو ويساعده مصطفى شهدي.

تقنية الفيديو ظهرت لأول مرة في الدوري المصري في لقاء طلائع الجيش وإنبي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما الجونة في المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة.

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