تشكيل قمة إيطاليا - رونالدو يقود يوفنتوس.. ولوكاكو ولاوتارو في هجوم إنتر

الأحد، 08 مارس 2020 - 21:19

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - إنتر

أعلن ناديا يوفنتوس وإنتر التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة بينهما في قمة الدوري الإيطالي.

ويقود كريستيانو رونالدو وجونزالو إيجوايين هجوم يوفنتوس بقيادة ماوريسيو ساري.

بينما يقود الثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر بقيادة أنطونيو كونتي.

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ويحتل يوفنتوس المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر، بينما إنتر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني

الدفاع: خوان كوادرادو - بونوتشي - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو

الوسط: رودريجو بيتانكور - آرون رامسي - بليز ماتويدي

الهجوم: دوجلاس كوستا - كريستيانو رونالدو - جونزالو إيجوايين.

بينما تشكيل إنتر كالآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان سكرينيار - دي فريج - أليساندرو باستوني

الوسط: كاندريفا - ماتياس فيتشينو - برزوفيتش - نيكولو باريلا - آشلي يونج.

الهجوم: روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.

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