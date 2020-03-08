نبيل معلول يصل دمشق تمهيدا لتدريب منتخب سوريا

وصل التونسي نبيل معلول صباح اليوم الأحد إلى مدينة دمشق قادما من قطر، تمهيدا لتدريب منتخب سوريا.

واتفق نبيل معلول مع الاتحاد السوري على تولي تدريب المنتخب والآن وصل دمشق تمهيدا لتوقيع العقود.

وسيتواجد التونسي نادر داود في الطاقم الفني مع نبيل معلول في سوريا.

ويسعى مدرب منتخب تونس الأسبق إلى قيادة منتخب سوريا لنهائيات أمم آسيا 2023.

ويخوض معلول تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر مع المنتخب السوري ويعمل للمشاركة للنسخة الثانية على التوالي بعد قيادة تونس في روسيا 2018.

وسبق لمعلول قيادة منتخبي تونس والكويت من قبل، كما تولى القيادة الفنية لأندية الترجي التونسي والجيش القطري والدحيل القطري.

اقرأ أيضا:

هل يدفع الرجاء المبلغ المالي للزمالك لإشراك أحداد

موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

هل يجدد فايلر عقده

أحمد عيد يوضح سبب موافقته على اللعب للأهلي

بيراميدز يكتب التاريخ