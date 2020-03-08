بايرن "120" يحتفل بقميص مميز وفوز على صغير بافاريا

فاز بايرن ميونيخ على ضيفه أوجسبورج بهدفين دون رد في ملعب أليانتس أرينا، بالجولة 25 من الدوري الألماني.

توماس مولر، وليون جوريتسكا سجلا هدفي بايرن، ليخرج فريقهما منتصرا في دربي بافاريا.

بايرن رفع رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الدوري الألماني، فيما تجمّد رصيد أوجسبورج عند 27 نقطة في المركز 14.

ليتواصل عجز أوجسبورج عن الفوز على جاره للمباراة العاشرة على التوالي في مواجهاتهما بالدوري الألماني.

كما غاب الانتصار عن أوجسبورج للمباراة الخامسة على التوالي في الموسم الحالي، وبات على بُعد 5 نقاط من فورتونا دوسلدورف صاحب المركز 16 الذي يهدد صاحبه بالهبوط إلى القسم الثاني.

وفي غياب روبيرت ليفاندوفيسكي المصاب، تكفّل مولر بافتتاح التسجيل في الدقيقة 53 بعد تمريرة طولية متقنة من جيروم بواتنج.

قبل أن يقتل جوريتسكا المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد عمل جماعي مميز مع سيرجي جنابري.

قميص مميز

بايرن ميونيخ ارتدى قميصا مميزا في هذه المباراة، يحاكي تصميم قميصه عام 1932 الذي شهد تتويج الزعيم البافاري بأول ألقابه في الدوري الألماني.

ويحتفل بايرن بذكرى تأسيسه رقم 120 التي صادفت 27 فبراير الماضي.

اقرأ أيضا:

هل يدفع الرجاء المبلغ المالي للزمالك لإشراك أحداد

موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

هل يجدد فايلر عقده

أحمد عيد يوضح سبب موافقته على اللعب للأهلي

بيراميدز يكتب التاريخ