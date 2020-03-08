في مباراة من العِقد قبل الماضي.. جنوى يقهر ميلان في سان سيرو

في مباراة المخضرمين، انتصر جنوى على مضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف واحد بملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري الإيطالي.

جوران بانديف، وفرانشيسكو كاساتا سجّلا هدفي جنوى، قبل أن يسجّل زلاتان إبراهيموفيتش هدف ميلان الوحيد.

ليرفع جنوى رصيده إلى 25 نقطة في المركز 17، ويتجمّد رصيد ميلان عند 36 نقطة في المركز السابع.

مباراة لو طالعت هوية مسجلي أهدافها، لاعتقدت أنها مُقامة في العقد الأول من الألفية.

المقدوني المخضرم بانديف (36 عاما) افتتح التسجيل لفريق الفيتشيو بالوردو بالدقيقة السابعة، بعد عرضية توني سانابريا الذي استغل خطأ قاتلا من تيو هيرنانديز ظهير ميلان.

قبل أن يضيف كاساتا هدفا ثانيا في الدقيقة 41، ليصعّب من موقف ميلان.

في الشوط الثاني ظهر مخضرم آخر: إبراهيموفيتش (38 عاما)، وسّجل هدف ميلان الوحيد بعد فوضى في منطقة جزاء جنوى بالدقيقة 77.

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